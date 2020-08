Calciomercato Atalanta, si avvicina Mediero. Pessina rientra alla base (Di mercoledì 26 agosto 2020) , il giocatore può dare una mano a Gasperini L’Atalanta ha iniziato a muoversi anche sul mercato. I nerazzurri, che si raduneranno a Zingonia lunedì 31 agosto, hanno cominciato a disegnare la rosa del futuro, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. L’Atalanta si sta avvicinando a Mediero, giovane esterno del Barcellona. Non solo, Pessina è tornato per restare: il giovane centrocampista, reduce dall’esperienza all’Hellas Verona, può dare una grossa mano a Gian Piero Gasperini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Pronti, partenza, via! Martedì 1 settembre si apre ufficialmente la campagna trasferimenti, che si chiuderà alle ore 20 di lunedì 5 ottobre. Dopodiché potranno ...

