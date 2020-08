Caccia al bianco che non alza il pugno. La nuova strategia di Black lives matter (Video) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Washington, 26 ago – Negli Stati Uniti potreste passare per razzisti anche solo recandovi al ristorante. Sì perché potreste ritrovarvi in un batter d’occhio circondati da neri e altri attivisti di Black lives matter, pronti a minacciarvi, insultarvi e mettervi seduta stante “sotto processo”. La vostra colpa? Ovvio, non solidarizzare con i manifestanti, in sostanza non alzare il pugno su loro ordine e rifiutarvi di fare il saluto del Black Power. Le bande in azione a Washington E’ quanto successo in questi giorni a Washington, durante le proteste seguite al ferimento di Jacob Blake a Kenosha nel Wisconsin: la polizia gli ha rifilato sette colpi di pistola alla schiena. La nuova strategia degli attivisti ... Leggi su ilprimatonazionale

