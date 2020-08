Burofax: come Messi ha detto addio al Barcellona (Di mercoledì 26 agosto 2020) La parola magica è Burofax: dopo essere arrivato al Barcellona firmando un contratto su un tovagliolo di carta, Lionel Messi ha scelto un metodo di comunicazione aziendale popolare in Spagna, che consente alle persone di inviare un documento sicuro che verrà riconosciuto in un tribunale o da una terza parte, per dire addio ai Blaugrana. Il primo giornale ad annunciare la decisione di Messi è stato TycSports, dopo che il quotidiano Olé aveva annunciato per la giornata di ieri la decisione definitiva del numero 10. Messi avrebbe inviato un Burofax, un messaggio certificato, riferendo di volersi avvalere della clausola che lo svincola a parametro zero a fine stagione. E qui si innesterà il caso che darà lavoro per chissà ... Leggi su nextquotidiano

