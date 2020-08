Bruscolotti: "Gattuso ha fatto un gran lavoro, inizio di Ancelotti non dico penoso ma..." (Di mercoledì 26 agosto 2020) Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stato importante chiudere la stagione con la Copa Italia, l'inizio di Ancelotti è stato non dico penoso perc ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Bruscolotti: 'Gattuso ha fatto un gran lavoro, inizio di Ancelotti non dico penoso ma...' -

Ultime Notizie dalla rete : Bruscolotti Gattuso Bruscolotti: "Con Ancelotti stagione penosa, poi per fortuna c'è stata la Coppa Italia" il mio napoli