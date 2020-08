Briatore se la ride in ospedale: pubblica una foto su Instagram, la cancella subito dopo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Briatore se la ride in ospedale: pubblica foto su Instagram, poi la cancella Da quando è arrivata la notizia della positività di Flavio Briatore al Coronavirus e del suo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano, l’Italia si è divisa tra chi esprime la propria solidarietà al noto imprenditore e chi invece lo attacca per aver snobbato i sintomi del Covid-19, anche in alcune uscite pubbliche. Finora, dal diretto interessato, non è arrivata alcuna replica, se non una precisazione: “Sto bene, ho solo una prostatite, ma sto ancora aspettando il risultato del tampone”. Eppure, nella mattinata di oggi – mercoledì 26 agosto 2020 – qualcosa si ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Briatore ride Flavio Briatore col coronavirus, Chef Rubio sfotte: "Basta immigrati ubriachi al Billionaire che infettano gli italiani" Liberoquotidiano.it Flavio Briatore col coronavirus, Chef Rubio sfotte: "Basta immigrati ubriachi al Billionaire che infettano gli italiani"

C'è anche Chef Rubio nell'esercito dei leoni da tastiera che vomitano odio contro Flavio Briatore. Il manager del Billionaire, che non ha mai negato l'esistenza del coronavirus semmai ha criticato il ...

Cristiano Gatti a Briatore: “Consiglio da uno sfigato, quando uscirà di lì si metta la mascherina”

Signor Briatore, glielo dico subito, inutile girarci tanto attorno, sono uno di quelli che nei vostri giri billionari definireste con ghigno di disprezzo poveri sfigati. Sono un perdente. Uno che dunq ...

