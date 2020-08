Briatore: "Ho solo una prostatite forte, ma intanto che ero qui ho fatto il tampone" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore rassicura sulle sue condizioni di salute e spiega di non sapere ancora se ha contratto il Covid, perché è in attesa dell’esito del tampone. Come anticipato ieri a In Onda dalla sua amica e senatrice di FdI Daniela Santanché, Briatore conferma al Corriere della Sera di avere "solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato". L'Espresso: 'Briatore ricoverato al San Raffaele per Covid-19 in condizioni serie' Sarebbe ricoverato da ieri nella struttura milanese. Il proprietario del Billionaire, secondo il quotidiano milanese, al telefono aveva una voce "sonora, ironica, non quella di uno che ha difficoltà respiratorie".Il ... Leggi su blogo

