Briatore col coronvirus, Travaglio esulta. La vergognosa prima pagina del Fatto: "Quelli che...", una balla indecente | Guarda (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Quelli che il Covid NON ESISTEVA". Marco Travaglio ha deciso di aprire la prima pagina del Fatto quotidiano con la faccia di Flavio Briatore, dandogli del negazionista del coronavirus. Una balla bella e buona, peraltro di pessimo gusto visto che la coincidenza (che coincidenza non è) con la notizia della positività del manager del Billionaire la fase sembrare più una esultanza che un commento. Insieme a Briatore ci sono il premier britannico Boris Johnson, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, il tennista croato Novak Djokovic. "Finora attaccava il governo per lockdown e disco chiuse. Risultato: 58 contagiati al Billionaire e lui ricoverato", sintetizza con l'accetta il ... Leggi su liberoquotidiano

