Bonus per chi si sposa in Puglia o Sardegna, ecco quali spese copre e quanti soldi spettano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Prima si è mossa la Puglia, mettendo sul piatto voucher da 1.500 euro per coprire parte dei costi sostenuti dalle coppie che si sposano in regione entro fine anno. Poi la Sardegna si è accodata, ma rilanciando: 4mila euro. Mentre i futuri sposi riprogrammano le cerimonie saltate causa Covid, i governatori fanno a gara per aggiudicarsi la fetta più grande possibile di un business che vale 15 miliardi di euro l’anno e che potrebbe in parte compensare la cancellazione di fiere ed eventi. PugliaPromozione, agenzia regionale pugliese per lo sviluppo del turismo, ha pubblicato un bando a cui possono partecipare le coppie che si siano sposate sul territorio regionale dall’1 luglio e tutte quelle che lo faranno di qui al 31 dicembre. Il Bonus di 1.500 euro, ... Leggi su ilfattoquotidiano

simonebaldelli : Lo sapevate che il presunto rispamio che si avrebbe ogni anno per il #TaglioDeiParlamentari è minore del #BONUS mon… - DiMarzio : #Vojvoda già domani sera a #torino: 5.5 milioni più bonus allo #StandardLiegi e già 16 milioni spesi dal… - simonebaldelli : Coi risparmi del #TaglioDeiParlamentari Conte & Co. che ci farebbero? Non basterebbero nemmeno per il bonus monopat… - sarahJLbecks : @closeedforlove Ho comprato la macchina col cambio automatico per avere sempre la mano libera, vedi 'n po' te. (Ci… - Noovyis : (Bonus per chi si sposa in Puglia o Sardegna, ecco quali spese copre e quanti soldi spettano) Playhitmusic - -