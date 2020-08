Bonolis vuole il ritorno del pubblico in studio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non è certo il primo dei problemi dell’umanità in questo momento, ma la domanda è lecita: sta per tornare il pubblico negli studi televisivi, in vista di settembre, con la canonica ripresa delle ostilità delle grandi reti? Le platee si sono da tempo svuotate causa Covid-19 e lockdown, ma ora – per l’autunno – quali sono le nuove direttive? Sul fronte Rai, alla data di oggi (26 agosto 2020), la presenza di pubblico negli studi resta “vietata”. Per molti programmi in onda persino l’ospite viene spesso separato fisicamente dal conduttore, e piazzato in uno studio accanto a quello principale simulando un collegamento. E alcuni game-show estivi hanno studiato formule singolari, come una rosa di spettatori in collegamento Skype o Zoom nelle caratteristiche finestre, per ... Leggi su tpi

