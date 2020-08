Bomba Zar, il filmato segreto dei test della bomba sovietica – VIDEO (Di mercoledì 26 agosto 2020) La bomba Zar è stato l’ordigno nucleare più grande e potente mai costruito dall’uomo. Fortunatamente non è stato lanciato, anche se in molti avevano pensato al suo utilizzo. La Seconda Guerra Mondiale non è di certo finita nel modo più pacifico. Dopo la resa della Germania Nazista, infatti, l’America ha lanciato due bombe nucleari sul … L'articolo bomba Zar, il filmato segreto dei test della bomba sovietica – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

luca79ind : impressionante Il video segreto dello spaventoso scoppio nucleare più potente della storia: la bomba Zar - humarius : @SaryOtto La prima volta è volato dal matrimoniale. Abbiamo un letto Ikea alto, le reti montate in posizione più al… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Zar Il video segreto dello spaventoso scoppio nucleare più potente della storia: la bomba Zar Everyeye Tech La Russia diffonde per la prima volta le immagini dell’esplosione della “madre di tutte le bombe”: 3000 volte quella di Hiroshima

Siamo nel 1961: la Bomba Tsar (o Zar) esplode con una forza equivalente a 50 milioni di tonnellate di TNT al largo delle coste dell’isola di Severny, nell’Oceano Artico. Fino ad oggi queste immagini e ...

La Russia ha pubblicato i filmati inediti della più grande bomba nucleare mai testata

Ad oggi, rappresenta ancora l’esplosione causata dall’uomo più grande della storia. Ora, il governo russo ha reso pubblici 40 minuti di filmati secretati del test della Bomba Zar, pubblicandoli su You ...

Siamo nel 1961: la Bomba Tsar (o Zar) esplode con una forza equivalente a 50 milioni di tonnellate di TNT al largo delle coste dell’isola di Severny, nell’Oceano Artico. Fino ad oggi queste immagini e ...Ad oggi, rappresenta ancora l’esplosione causata dall’uomo più grande della storia. Ora, il governo russo ha reso pubblici 40 minuti di filmati secretati del test della Bomba Zar, pubblicandoli su You ...