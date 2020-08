Bollettino Covid-19 26 agosto: 1367 contagiati e 13 decessi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Bollettino del Covid-19 relativo al 26 agosto è piuttosto pesante: ben 1.367 contagiati e 13 decessi, aumentano i ricoverati in terapia intensiva Il Bollettino del Covid-19 per il 26 agosto è come una mannaia, considerato come sia stata sfondata quota 1.000 contagiati. I nuovi positivi, infatti, sono ben 1.367, con 13 nuovi decessi che portano il numero totale a 35.458. I casi positivi dall’inizio della pandemia, invece, sono 262.540, mentre gli attualmente positivi sono 20.753, di cui 19.629 in isolamento domiciliare, 1.055 ricoverati in ospedale e 69 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Briatore positivo al ... Leggi su bloglive

