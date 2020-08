Bollettino Coronavirus – Ecco i dati del 26 Agosto 2020 (Di mercoledì 26 agosto 2020) A differenza delle scorse settimane, dove il numero di contagi ha subito giornalmente una crescita continua, nelle ultime 24 ore si è registrato un altro lieve trend in discesa. Come riporta l’ultimo Bollettino con i dati relativi alla diffusione del Coronavirus nelle ultime 24 ore, c’è stata una lieve discesa del numero dei nuovi contagi, anche se è diminuito anche il numero di tamponi effettuati. In attesa dell’aggiornamento dei dati del 26 Agosto 2020 analizziamo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute. Secondo l’ultimo aggiornamento sono 878 nuovi casi (953 nelle 24 ore precedenti). Altri 4 sono i morti (4 anche nelle 24 ore precedenti) e aumenta di 1 unità i ricoverati in terapia intensiva (al momento ... Leggi su giornal

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 agosto: 878 nuovi casi e 4 morti nelle ulti... - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 25 agosto: 878 nuovi positivi e 4 morti [a cura di ELENA DE STABILE] [aggiorname… - SkyTG24 : Coronavirus, salgono ancora i casi: 947 contagi e 9 morti - SanremoAncheNoi : RT @IteNovas: #Coronavirus, il punto: Briatore nega il Covid: 'sono ricoverato per prostatite', nuovo focolaio in camping ad Arzachena: 61… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #coronavirusitalIa #26agosto - Il bollettino emesso da Regione #Veneto e Azienda Zero. #ioseguotgr -