Bollettino Coronavirus del 26 Agosto 2020 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il 26 Agosto l’incremento nazionale dei casi è +0,52% (ieri +0,33%) con 262.540 contagiati totali, 206.329 guarigioni e 35.458 deceduti (+13); 20.753 infezioni in corso (+1.039); elaborati 93.529 tamponi (ieri 72.341) con 1.037 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,46% (ieri 1,21%). Ricoverati con sintomi 1.055 (-3); terapie intensive: +3 (69). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 269, Lazio 162, Toscana 161, Veneto 147, Campania 135, Emilia Romagna 120. In Lombardia curva +0,27% (ieri +0,12%) con 16.561 tamponi (ieri 9.879) e 269 positivi (2/3 di rientro dall’estero); rapporto positivi /tamponi 1,62% (ieri 1,20%); 98.811 contagiati totali; ricoverati stabili (158); terapie intensive +2 (17); 0 decessi. Veniamo all’analisi di oggi, come sempre basata sui dati Iss. In molti, usando come base la soglia psicologica dei 1.000 casi, si sono ... Leggi su sbircialanotizia

