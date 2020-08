Biomasse, parchi eolici e prestiti agevolati per chi installa pannelli fotovoltaici: il piano della Grecia per diventare green (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tre miliardi di euro in cinque anni per trasformare la Grecia in paese green friendly. Si chiama “Greek green Funds” il paper del Ministero dello sviluppo e della Banca ellenica per lo sviluppo (EATE) per incentivare la creazione di nuovi fondi di privare equity che investiranno, tramite acquisizione di una partecipazione o tramite un’obbligazione, esclusivamente in start up che operano nella cosiddetta economia verde: in particolare riciclo, Biomasse e biogas per la produzione di energia, eolico e fotovoltaico. Con un programma iniziale da 400 milioni di euro, il governo attirerà fondi dall’estero che porteranno a investimenti in un settore al centro dell’interesse globale. Si tratta di fondi che, a seconda della tipologia, potranno partecipare a ... Leggi su ilfattoquotidiano

