Berlino vieta di manifestare ai negazionisti del Coronavirus (e loro si arrabbiano) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Berlino dice no ai negazionisti del Coronavirus: oggi le autorità hanno vietato diverse proteste programmate per il fine settimana, che avevano ricevuto il sostegno dell’estrema destra tedesca, contro le misure antiCoronavirus. Le manifestazioni sono state annullate, come spiega Associated Press, per il rischio che i partecipanti violassero le regole del distanziamento sociale in un momento un cui in Germania si assiste a un aumento di nuovi casi confermati e il governo sta valutando se se imporre nuove restrizioni. Già il primo di agosto i negazionisti avevano scelto Berlino come piazza annunciando “la fine della pandemia” e senza mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza avevano marciato per le vie del ... Leggi su nextquotidiano

