Beppe Grillo si schiera con i cinesi "Non seguiamo il maccartismo Usa" (Di giovedì 27 agosto 2020) "Le autorità cinesi hanno più volte reagito agli attacchi americani affermando che la Cina non vuole cambiare gli Usa, o qualsiasi altro paese. Pertanto si chiedono: perché gli Usa vogliono cambiare la Cina? Il rispetto dei diversi modelli di sviluppo e dei diversi sistemi politico-economici è alla base del diritto internazionale, oltre che del buon senso. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Esistono biblioteche dove non si prendono in prestito libri ma persone. Sono le #HumanLibrary, nate per combattere… - Le autorità cinesi hanno più volte reagito agli attacchi americani affermando che la Cina non vuole cambiare gli Us… - Un team di scienziati ha sviluppato un rilevatore di incendi boschivi alimentato dal movimento degli alberi. È ques…

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo Cina-UE-Italia: contenere l'irresponsabilità statunitense | Il Blog di Beppe Grillo Blog di Beppe Grillo Gaggero, il dentista di Grillo (e dei poveri) in lista con Sansa in Liguria: "Sono socialista e anarchico. Il mio maestro? Pertini"

"Finalmente ho trovato cosa fare quando andrò in pensione": Flavio Gaggero, 83 anni, amico di don Gallo, compagno di scuola di Renzo Piano, dentista di Beppe Grillo e Gino Paoli, ma anche di tutti que ...

Il virus del qualunquismo

Esattamente come è accaduto nei riguardi del Covid, anche nei confronti di uno dei più assurdi referendum della storia repubblicana, quello confermativo sul taglio dei parlamentari, quasi nessun parti ...

