Bentley Flying Spur - Dettagli in carbonio e tecnica raffinata per la berlina di lusso (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Bentley ha introdotto uninedita personalizzazione per la nuova Flying Spur. I clienti della berlina inglese potranno personalizzare lestetica della propria vettura attraverso con uno specifico kit in fibra di carbonio, che comprende: splitter per il paraurti anteriore, spoiler posteriore sullestremità del baule, diffusore e minigonne dedicate. Su questultime svetta anche il badge Bentley tridimensionale. Lintero equipaggiamento in materiale composito, ordinabile attraverso la rete ufficiale dei rivenditori del marchio, può essere montato sia direttamente su unesemplare nuovo sia in seconda battuta su una vettura già acquistata. Guida dinamica. Per quanto concerne laspetto tecnico, un elemento chiave nella progettazione della nuova ... Leggi su quattroruote

