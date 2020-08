Benevento: tutti negativi i tamponi analizzati, tre i pazienti ricoverati (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “tutti risultati negativi“. E’ quanto comunicato dall’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento dopo aver esaminato 63 tamponi nella giornata odierna. Il nosocomio cittadino, inoltre, ha fatto sapere che 50 erano tamponi ordinari e altri 13 rapidi. Al momento, infine, sono tre i pazienti ricoverati presso l’Area Covid dell’ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

marcuccimauriz : RT @Michele241236: @mattinodinapoli Lo sanno tutti che sono tifoso del Benevento, che ci trovate di strano ? - Michele241236 : @mattinodinapoli Lo sanno tutti che sono tifoso del Benevento, che ci trovate di strano ? -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento tutti

Goal.com

Dopo la retrocessione in Serie B con il successivo addio di Liverani, il Lecce ha messo a segno già due colpi per Eugenio Corini: le ufficialità! Il Lecce vuole dimenticare subito l’ultima stagione in ...L’A.O.R.N. “San Pio” ha processato nella giornata di mercoledì 26 agosto 63 tamponi (50 ordinari e 13 rapidi), tutti risultati negativi.