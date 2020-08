Benevento, Salvini in giro senza mascherina. Mastella: “Sarà multato” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà multato per non aver indossato la mascherina in occasione dell’incontro che martedì ha avuto a Benevento”. Ad annunciarlo è il sindaco Clemente Mastella, precisando che si è trattato di “un comportamento in totale spregio alla normativa, che obbliga tutti dalle ore 18 in poi a indossare le mascherine anche all’aperto … L'articolo Benevento, Salvini in giro senza mascherina. Mastella: “Sarà multato” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

rtl1025 : ?? 'Il leader della Lega, Matteo #Salvini, sarà multato per non aver indossato la mascherina in occasione dell'incon… - fattoquotidiano : Benevento, Salvini in città senza mascherina né distanziamento. Mastella: “Sarà multato” - SkyTG24 : Salvini senza mascherina a Benevento, Mastella: 'Sarà multato' - filippo_procino : RT @luisaauri: Sono mesi che gira l'Italia senza mascherina in barba a tutte le regole imposte per legge, poi arriva a Benevento e finalmen… - michnotarnicola : RT @NicolaRaiano: Clemente #Mastella (sindaco di Benevento) multerà Matteo #Salvini per non aver indossato la mascherina. Fine. -