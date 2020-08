Benevento, Montipò: «Obiettivo salvezza. Voglio sfruttare questa chance» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lorenzo Montipò ha parlato in vista della prossima stagione di Serie A: le dichiarazioni del portiere del Benevento Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, ha parlato ai microfoni di OttoChannel in vista della prossima stagione di Serie A. Benevento – «Per due anni ho giocato in Lega Pro, uno con il Novara e l’altro con il Siena. Sono state 2 stagioni in cui ho dato molto e allo stesso tempo ho ricevuto tanto, oltre che da un punto di vista tecnico, anche caratteriale e mentale. Poi è arrivata la serie B, dove l’impegno è stato massimo. Spero di poter sfruttare ciò che ho imparato per poter affrontare al meglio questa Serie A». OBIETTIVI – «La salvezza, ma non sappiamo dove arriveremo, spero il ... Leggi su calcionews24

ottopagine : Benevento, Montipò: 'Voglio dimostrare di meritare la serie A' #Benevento - ottopagine : Benevento, Montipò tra i quattro portieri più giovani in A #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Montipò