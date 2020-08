Belen Rodriguez vietata ai minori: si sfila i pantaloni e... così dal seno in giù, pazzesca | Guarda (Di mercoledì 26 agosto 2020) Belen Rodriguez sa come fa girare la testa ai dieci milioni di fan che la seguono quotidianamente su Instagram. Per motivi pubblicitari la showgirl argentina ha sponsorizzato dell'intimo, e lo ha fatto in una maniera che non passa di certo inosservata. Lo scatto ritrae infatti la Rodriguez dal seno in giù e la coglie nel movimento di sfilarsi i pantaloni: sotto c'è lo slip alzato, come va tanto di moda ultimamente. Ovviamente bastano poche ore per sfondare i centomila mi piace, così come non mancano apprezzamenti e complimenti di ogni genere: Belen è come sempre irresistibile, sensuale e in forma fisica strepitosa. ... Leggi su liberoquotidiano

