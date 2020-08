Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, il settimanale ‘Chi’ ricostruisce come sarebbe nato il flirt tra la showgirl e l’hair stylist (Di mercoledì 26 agosto 2020) La vita sentimentale di Belen Rodriguez continua a campeggiare sui maggiori rotocalchi di gossip. Dopo la tormentata rottura con Stefano De Martino (sulla quale si è detto di tutto e di più), la showgirl argentina è stata paparazzata prima tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, con il quale però il flirt sembra finito ancora prima di nascere, e poi con l’hair stylist Antonino Spinalbese con il quale invece le cose pare che stiano continuando al meglio. Il settimanale Chi – nell’ultimo numero in edicola – ha infatti raccontato che la frequentazione tra il giovane 25enne e la Rodriguez prosegue a gonfie vele. Un flirt – ha aggiunto il magazine di Alfonso Signorini ... Leggi su isaechia

