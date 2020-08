Belen Rodriguez allo scoperto con la nuova fiamma, adesso parla l’ex Chiara (Di mercoledì 26 agosto 2020) Belen Rodriguez, dopo l’addio a Stefano si diverte tra le braccia di un hair stylist Belen Rodriguez continua a far discutere, l’estate è iniziata proprio in questo modo e sta giungendo al termine in modo coerente. Non si fa che parlare di lei e delle sue nuove relazioni amorose. Dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, la ragazza si è fatta vedere in giro per il mondo in vacanza in compagnia del manager napoletano Gianmaria Antinolfi. Tutto però è finito in men che non si dica, adesso si mostra tra le braccia di un’altro uomo, un hairstylist, Antonino Spinalbese. I ragazzi si sono conosciuti a Milano, attraverso degli amici comuni, adesso si trovano ad Ibiza dove stanno approfondendo la conoscenza anche se ... Leggi su kontrokultura

Belen Rodriguez ha finalmente ritrovato la felicità accanto ad Antonio Spinalbese. Su Instagram la showgirl appare serena e Stefano De Martino è solo un ricordo. Dopo mesi difficili, segnati dal dolor ...

