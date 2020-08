Belen e la foto in intimo, l’hater: “Che schifo, chissà cosa penserà tuo figlio”. La risposta della Rodriguez è da manuale (Di mercoledì 26 agosto 2020) Belen Rodriguez nel mirino di un leoane da tastiera Di recente Belen Rodriguez, vera star del gossip dell’estate 2020, ha condiviso su Instagram un nuovo scatto in intimo dove mette in mostra il suo fisico praticamente perfetto. Come spesso accade il contenuto in questione ha ricevuto una valanga di cuoricini rossi e numerosi apprezzamenti da parte dei suoi dieci milioni di follower, ma anche qualche commento velenoso da parte di un hater che tira in ballo il figlio Santiago. cosa c’entra il ragazzino avuto dal suo precedente matrimonio con il ballerino napoletano Stefano De Martino? Con molta probabilità, però, il leone da tastiera in questione non aveva fatto i conti con la risposta della conduttrice di Tusi que vales, che ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Belen Rodriguez in bikini su Instagram: fan in visibilio per il lato B (FOTO) - #Belen #Rodriguez #bikini… - framiriello : @Hicapa9 Mah selvaggia più di una volta se n'è fregata delle donne (tipo con Belen che ha pubblicato le sue foto po… - zazoomblog : Belen-Iannone-De Martino la showgirl punge il marito Stefano: l’argentina sfoggia l’anello regalatole dal pilota di… - infoitcultura : Belen Rodriguez furiosa. Un utente la attacca per una foto in slip, lei risponde - infoitcultura : Belen Rodriguez in slip e intimo in primo piano, la foto è da brivido -

Ultime Notizie dalla rete : Belen foto Laura Chiatti sensuale in bikini ringrazia Belen e Cecilia: uno schianto – FOTO Yeslife Belen Rodriguez e Stefano De Martino: è davvero finita? Le frecciatine tra i due ex

Fino a qualche mese fa Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembravano tornati quelli di un tempo, quelli dell’inizio della loro relazione, quando lasciarono i loro fidanzati di allora – rispettivamen ...

Belen e Antonio: l’ex di Spinalbese dice la sua

Belen ha ritrovato il sorriso, dopo la rottura con Stefano De Martino si sta godendo la sua estate. Dopo un breve flirt con Antinolfi, adesso Belen è felice insieme ad Antonio Spinalbese. A sorprender ...

Fino a qualche mese fa Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembravano tornati quelli di un tempo, quelli dell’inizio della loro relazione, quando lasciarono i loro fidanzati di allora – rispettivamen ...Belen ha ritrovato il sorriso, dopo la rottura con Stefano De Martino si sta godendo la sua estate. Dopo un breve flirt con Antinolfi, adesso Belen è felice insieme ad Antonio Spinalbese. A sorprender ...