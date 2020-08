Beautiful, Una vita, Il segreto: anticipazioni 26 agosto 2020 (Di mercoledì 26 agosto 2020) anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e Il segreto di oggi, 26 agosto 2020: Thomas usa Douglas per convincere Hope a sposarlo. Come reagirà la giovane Logan? Carmen e Palacios Senior indagano su Alfredo, che è pronto a vendicarsi anche della moglie Genoveva. Pepa ha ora la certezza della crudeltà di Angustias, che si è macchiata di ben tre omicidi. Beautiful: anticipazioni 26 agosto 2020 Douglas consegna aArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

