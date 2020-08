Beautiful, anticipazioni USA: BROOKE sarà sconvolta da quello che vedrà! (Di mercoledì 26 agosto 2020) Come già anticipatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful, Quinn Forrester si assicurerà di ostacolare in ogni modo la storia tra Ridge Forrester e BROOKE Logan.Leggi anche: Una Vita: ecco ANGELINES, di chi è la promessa sposa? anticipazioniApprofittando della loro recente crisi e dell’ubriachezza dello stilista a Las Vegas, la designer ha fatto in modo che l’amica Shauna Fulton sposasse il figliastro in una cappella, facendo in modo tra l’altro che la madre di Flo scrivesse a Carter Walton dal cellulare di Ridge e dando ordine all’avvocato di depositare i documenti del divorzio (che sia lo stilista che BROOKE avevano firmato ma mai validato). Beautiful, anticipazioni americane: RIDGE vuole annullare le nozze con SHAUNA Ignaro ... Leggi su tvsoap

