Beautiful, anticipazioni 26 agosto: Xander e la verità sulla morte di Emma (Di mercoledì 26 agosto 2020) Xander indaga sulla morte di Emma, sempre più convinto che Thomas sia in qualche modo responsabile. Nel frattempo Brooke parla con Liam delle sue preoccupazioni per il futuro di Hope. Nella puntata di Beautiful del 26 agosto vedremo che il giovane Xander Avant, interpretato da Adain Bradley, è pervaso dai sensi di colpa per la morte di Emma. Secondo lui Thomas è in qualche modo responsabile dell’incidente edArticolo completo: Beautiful, anticipazioni 26 agosto: Xander e la verità sulla morte di Emma dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 25 agosto 2020 - TwBeautiful : ATTENZIONE: CONTIENE ANTICIPAZIONI! Manca poco prima che il segreto di Beth sia rivelato, ma prima scopri cosa acca… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La trama di #domani, #26agosto - zazoomblog : Beautiful Una vita Il segreto: anticipazioni 25 agosto 2020 - #Beautiful #segreto: #anticipazioni - TwBeautiful : ATTENZIONE: CONTIENE ANTICIPAZIONI! Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Quinn racconta a Shauna i suoi piani, Car… -