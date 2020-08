Batteri e virus 'buoni' alleati per stimolare risposta immunitaria (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) - Batteri e virus 'buoni' alleati per combattere un tumore potenziando gli effetti delle terapie anti-cancro. "Studi condotti inizialmente sui topi dimostrano infatti che il Batterio, solo quando alleato con il virus (Batteriofago), induce una particolare reazione da parte del sistema immunitario che riesce così a riconoscere e attaccare anche le cellule tumorali. Questa osservazione nei modelli animali è stata confermata nei pazienti, ed evidenzia il ruolo chiave del microbiota intestinale aprendo nuovi scenari terapeutici". E' quanto verificato da uno studio pubblicato su 'Science' da un gruppo internazionale di cui fanno parte le Unità di Immunologia e Immunoterapia e Chirurgia toracica dell'Istituto nazionale ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) - Batteri e virus 'buoni' alleati per combattere un tumore potenziando gli effetti delle terapie anti-cancro. "Studi condotti inizialmente sui topi dimostrano infatti ...