Bassetti: 'Mascherina ai bambini causa problemi di salute' Galli: 'Impossibile usarla per 5 ore' (Di mercoledì 26 agosto 2020) 'La chirurgica può causare ai bambini, sulla base di esperienze di utilizzo: senso di calore, irritazione, difficoltà respiratorie, fastidio, difficoltà di concentrazione, distrazione e bassa ... Leggi su leggo

matteosalvinimi : Obbligare i bimbi a tenere una mascherina per 6 o 8 ore? Follia. Totalmente d'accordo con il prof. Bassetti. - Adnkronos : #Bassetti: 'Mascherina chirurgica a #scuola causa problemi a bimbi' - agorarai : 'Solo un ipocrita può dire che a un bambino di 6 anni puoi far mettere la mascherina per 6 o 8 ore. Impossibile.' M… -