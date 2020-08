Bassetti contro la mascherina in classe: “Ignoranti, vi spiego perché fa male ai bambini” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago – No alla mascherina per i bambini a scuola. A spiegare perché per i più piccoli i danni siano superiori all’effettiva protezione dal coronavirus è l’infettivologo Matteo Bassetti. “La mascherina chirurgica può causare ai bambini, sulla base di esperienze di utilizzo: senso di calore, irritazione, difficoltà respiratorie, fastidio, difficoltà di concentrazione, distrazione e bassa accettazione della maschera stessa. Inoltre, l’efficacia delle stesse non è stata dimostrata durante il gioco e le attività fisiche”, spiega il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, pubblicando sulla sua pagina Facebook il documento ufficiale dell’Oms e dell’Unicef sull’uso delle ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti contro Bassetti contro la mascherina in classe: “Ignoranti, vi spiego perché fa male ai bambini” Il Primato Nazionale Coronavirus, Bassetti dice no alle mascherine a scuola: "Sarebbe assurdo"

Il 14 settembre gli alunni torneranno tra i banchi di scuola, con una serie di regole che il governo ha varato per la sicurezza dei ragazzi e dei bambini. E proprio riguardo alla sicurezza contro il C ...

