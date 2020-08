Basket, Fortitudo Bologna senza tifoseria in Supercoppa Italiana (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Vista la situazione di pericolo e il clima di persistente incertezza che ne deriva, consci anche delle restrizioni che ne seguiranno, la FdL1970 si vede costretta a comunicare che non presenzierà come gruppo alla prossima Supercoppa Italiana. La voglia di stare insieme e quella di tifare Fortitudo sono enormi, ma pensiamo non ci siano attualmente le minime basi per tornare e tifare come vorremmo“. Questo è il comunicato diramato dalla Fossa Dei Leoni 1970, tifoseria dedita alla Fortitudo Bologna, la quale ha annunciato la propria assenza in merito all’appuntamento in Supercoppa Italiana del team emiliano, a causa di pericoli derivati da una possibile diffusione del Coronavirus. Leggi su sportface

Bologna, 26 agosto 2020 – La Fortitudo si prepara all'esordio in Supercoppa e a riabbracciare il calore dei propri tifosi anche se la Fossa dei Leoni ha già annunciato di non volere partecipare alle p ...

Bologna, 26 agosto 2020 – L’attesa è finita. Dopo oltre sei mesi di stop forzato e dovuto alla dilagante pandemia di coronavirus, la pallacanestro italiana è pronta a ripartire. Con il derby tra Olimp ...

Bologna, 26 agosto 2020 – La Fortitudo si prepara all'esordio in Supercoppa e a riabbracciare il calore dei propri tifosi anche se la Fossa dei Leoni ha già annunciato di non volere partecipare alle p ...