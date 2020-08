Barcellona, Ramon Planes smentisce la cessione di Messi: “Nuovo ciclo vincente insieme a lui”. E su Suarez… (Di mercoledì 26 agosto 2020) All’indomani della clamorosa decisione di Lionel Messi di chiedere via fax al Barcellona la rescissione anticipata del contratto a costo zero, il segretario tecnico blaugrana Ramon Planes ha rilasciato importanti dichiarazioni a margine della conferenza di presentazione di Francisco Trincao, prelevato dal Braga: “Per noi è una notizia importante, ma quel che pensiamo lo abbiamo già detto. Noi pensiamo a Messi nel futuro del Barcellona. Vogliamo costruire un nuovo ciclo vincente al fianco del migliore del mondo e del migliore della storia. Non contempliamo nessuna uscita di Messi. Lo rispettiamo, è il migliore del mondo, il futuro che abbiamo davanti è positivo e sono ottimista per quel che ... Leggi su calcioweb.eu

