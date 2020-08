Barcellona, Messi verso il Manchester City (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sembrano essere già in corso le trattative per il trasferimento di Lionel Messi al Manchester City. Questo perlomeno è quello che riporta RAC1, radio catalana molto vicina al Barcellona, che afferma che il padre del talento argentino avrebbe avuto un colloquio con Ferran Soriano, ex presidente blaugrana e amministratore delegato del City. Secondo le indiscrezioni della stazione catalana, si starebbe trattando per un contratto di due anni da circa 100 milioni di euro lordi a stagione. Sembra rafforzarsi perciò l’idea di rivedere Messi insieme al suo ex tecnico, Pep Guardiola. Leggi su sportface

