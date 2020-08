Barcellona, Messi si presenterà all’allenamento di lunedì (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lionel Messi, dopo aver annunciato di voler andare via, dovrebbe presentarsi al prossimo allenamento Lionel Messi vuole divorziare dal Barcellona, ma l’argentino potrebbe ancora indossare la maglia blaugrana almeno in allenamento. Secondo quanto riportato da TycSports, infatti, il fuoriclasse argentino potrebbe presentarsi lunedì 31 agosto al centro sportivo del Barcellona per allenarsi con la squadra in attesa di decidere il suo futuro. Il club, poi, potrebbe decidere di mandarlo ad allenarsi lontano dal gruppo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

