Barcellona Messi, la prima pagina del Mundo Deportivo: «Vuole andarsene» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Barcellona Messi, la prima pagina del Mundo Deportivo: «Vuole andarsene». L’annuncio del numero 10 ha sconvolto la Spagna L’annuncio di Lionel Messi ha praticamente sconvolto la Spagna. Il Mundo Deportivo dedica la prima pagina al giocatore argentino, che non Vuole più proseguire la sua carriere in blaugrana. Messi ha comunicato al club – si legge – la sua intenzione: Vuole lasciare la società immediatamente facendo appello alla clausola. Un vero e proprio terremoto che rischia di rivoluzionare anche il calcio europeo, ma soprattutto il mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

