Barcellona, il neoacquisto Trincao: “Messi? Ovviamente vorrei che restasse” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Francisco Trincao, neoacquisto del Barcellona, risponde a una domanda su Leo Messi durante la sua conferenza stampa di presentazione: “Non poter giocare con Messi? Non ho ancora parlato con Koeman. Per quel che riguarda Messi Ovviamente vorrei che restasse, ma non posso dire niente, vediamo cosa succederà. Non so cosa succederà, io sono qua per aiutare la squadra e per crescere ancora”. Leggi su sportface

Il centrale brasiliano Arthur inizierà ufficialmente a lavorare con la Juventus il primo settembre. L’addio con il Barcellona non è stato facile: dopo essere rientrato in ritardo dalle ferie, la squad ...

Barcellona: Pjanic positivo, era in vacanza in Italia

Il Barcellona conta un altro positivo al Covid ed è Miralem Pjanic. L'ex giocatore della Juve era in vacanza in Italia e, fa sapere il club blaugrana, aveva qualche piccolo fastidio: sottoposto al tes ...

