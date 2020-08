Barcellona, il biografo di Lionel Messi è sicuro: “Un caso che finirà in tribunale” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “E’ un caso che finirà in tribunale. Il Barcellona considera la clausola per liberarsi a zero scaduta il 10 luglio. Messi crede sia opportuno farla valere fino alla fine della stagione, dunque per tutto agosto. E’ un caso che si risolverà davanti a un giudice”. Queste la parole del biografo di Lionel Messi, Guillem Balague in un intervento a BBC Radio 5. “Messi non è interessato a presentarsi ai test medici della pre-season e agli allenamenti che ci saranno – ammette Balague, una persona molto vicina a Messi – Ha spiegato in una cena a Koeman che si vede fuori dal Barcellona. Club e giocatore vedono il contratto in due modi diversi: il Barça dice ... Leggi su sportface

