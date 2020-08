Barcellona, dall’Argentina sicuri: Messi lunedì si allenerà con la squadra regolarmente (Di mercoledì 26 agosto 2020) La volontà di Leo Messi di lasciare il Barcellona ha mandato in tilt le squadre di mezza Europa. Il fuoriclasse argentino sembrava destinato a restare in maglia blaugrana per tutta la carriera, ma il susseguirsi di notizie arrivate nella giornata di ieri ha stravolto le idee di mercato di diverse big pronte a fare di tutto per ottenere la firma della ‘Pulce’. Messi vorrebbe liberarsi a zero, grazie ad una clausola presente nel proprio contratto, scaduta a giugno però secondo la società. Tale braccio di ferro non rende semplici le dinamiche dell’addio e, secondo i media argentini, Messi si dovrebbe allenare regolarmente con il resto dei compagni nella giornata di lunedì.L'articolo Barcellona, dall’Argentina ... Leggi su sportfair

