Barcellona, continuano le proteste per il caso Messi: i tifosi tentano l’irruzione al Camp Nou (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ caos a Barcellona per la notizia del possibile addio di Lionel Messi. Alcuni tifosi blaugrana nella serata si sono dati appuntamento allo stadio dei catalani, il Camp Nou, e un gruppo di loro ha tentato anche un’irruzione nell’impianto, ma l’intervento della polizia ha fermato la situazione sul nascere evitando guai peggiori. I tifosi, all’unisono, hanno intonato cori come “Bartomeu, dimision”. Leggi su sportface

