Barbara Palombelli, l’annuncio: “Voglio fare da cavia per il vaccino da Covid-19” (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’appello di Barbara Palombelli Nelle ultime ore è arrivata una notizia positiva che riguarda l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. E mentre nel nostro Paese aumentano i contagi facendo partire una seconda ondata, è stato annunciato la sperimentazione del vaccino che dovrebbe combattere la pandemia da Coronavirus. Per tale ragione la padrona di casa di Forum e de lo Sportello Barbara Palombelli si è proposta come cavia per testarlo. Dichiarazioni che hanno scatenato una vera e propria polemica sul web e sui vari social network. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa ha dichiarato la giornalista romana. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato la moglie dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. La conduttrice di Forum ... Leggi su kontrokultura

