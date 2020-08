Baltico, Ucraina e Bielorussia: il piano della Polonia per aumentare la sua sfera d’influenza anti russa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tutta l’Unione europea sta seguendo molto da vicino le proteste che da settimane si susseguono in Bielorussia, scaturite dal risultato elettorale molto probabilmente fraudolento che ha nuovamente incoronato il presidente Aleksandr Lukashenko lo scorso 9 agosto. Un paese dell’Unione europea osserva però le vicende bielorusse con particolare attenzione: la Polonia, il primo Stato a invocare frenticamente la convocazione di un vertice Ue straordinario da dedicare alla crisi in corso nel paese vicino. Vertice effettivamente tenutosi lo scorso 14 agosto, quando il Consiglio Affari Esteri dell’Ue ha deliberato il varo di nuove sanzioni contro alcuni esponenti del regime bielorusso e ribadito di non riconoscere il risultato ufficiale della tornata, che assegnerebbe a Lukashenko – in carica dal 1994 – ... Leggi su linkiesta

