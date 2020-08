Ballando con le stelle Samuel Peron e Rosalinda Celentano sono risultati positivi al Coronavirus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Paura al programma “Ballando con le stelle” il maestro di ballo Samuel Peron e la sua allieva Rosalinda Celentano sono risultati positivi al Coronavirus. Ora lo studio di Ballando è attualmente chiuso, per la dovuta sanificazione dei locali e i controlli su tutti i partecipanti, a questo punto non si hanno notizie se lo show andrà in onda. Ancora i diretti interessati non hanno confermato la notizia. Solo qualche giorno fa la Carlucci aveva detto che non c’era nessun tipo di preoccupazione visto che i test sono fatti con frequenza a tutti i presenti alla trasmissione. Leggi su musicaetesti.myblog

