“Back to the movies”, Tom Cruise va a vedere “Tenet”: ‘Gran film’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Tenet", il nuovo film di Cristopher Nolan che segna il ritorno al grande cinema dopo la pandemia, ha un primo grande fan: Tom Cruise. "Back to the movies" dice l'attore in un video pubblicato su Twitter in cui, mascherina sempre indosso (anche se è una fpp2 con filtro che mette a rischio gli altri, fa notare qualcuno nei commenti), va in una sala londinese a vedere la pellicola, il cui arrivo in sala è una scommessa per tutto il settore. "Gran film", ha commentato l'attore che tornerà in prima persona nelle sale a luglio 2021 con "Top gun: Maverick" Leggi su ilfogliettone

acmilan : The boys are back! ???? Back to training for the Rossoneri ??? Bentornati, rossoneri! ???? Riprendono gli allenament… - acmilan : ??? Video recap of the first day back at Milanello ??? Il meglio dalla prima seduta di allenamenti #WeTheReady… - acmilan : ????? 24 August, the boys are back: - raedrae26573824 : RT @acmilan: ??? Video recap of the first day back at Milanello ??? Il meglio dalla prima seduta di allenamenti #WeTheReady #SempreMilan… - ian_chav : RT @acmilan: ??? Video recap of the first day back at Milanello ??? Il meglio dalla prima seduta di allenamenti #WeTheReady #SempreMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : “Back the Prezzo Energiapura Energiapura - Long Back Protector - Worldcup Prezzi Sci NEVEITALIA.IT