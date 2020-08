Azzolina, dopo insulti sessisti dice “Mai più attacchi volgari e abietti” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lucia Azzolina è stata pesantemente attaccata sui social su un gruppo leghista. Il problema principale è che tali insulti non sono stati rivolti alla sua azione o alle decisioni prese ma alla sua persona e al suo essere donna. insulti sessisti, volgari e abietti che la Ministra ha commentato in questo modo: “Nessuna donna dovrà mai più leggere commenti così infimi, subire attacchi volgari e abietti come questi. È e sarà la mia battaglia. E la faremo a scuola. Educando le nuove generazioni al rispetto dell’altro, uomo o donna che sia, al pensiero critico, allo scambio di idee fatto con i contenuti e non con la volgarità.Provo molta pena per chi si esprime in questo modo e per chi ... Leggi su pensioniefisco

