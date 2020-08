Azzolina, chi sono i vomitatori di volgarità dietro la tastiera? (Di mercoledì 26 agosto 2020) E fu così che ci sentimmo finalmente autorizzati a fare quello che già da tempo avvertivamo come una specie di necessità interiore: declinare con una iniziale minuscola quella parola abitualmente fregiata dalle cronache di una maiuscola, con riferimento alla potente macchina dei social allestita per Salvini e per la Lega: la Bestia. La quale Bestia, dopo la putrida colata di insulti a Lucia Azzolina, ministro della Scuola, su un gruppo Facebook leghista, trasforma a pieno titolo quei singoli leghisti nella bestia. Con la minuscola. Nel senso di non-uomo. Nel senso di creatura senza spirito e intelletto. Nel senso di animale.“Insulti sessisti”, ci si va indignando, ma credo sia riduttivo. Il sessismo, persino lui, comporta una qualche forma di pensiero, ancorché molto debole, degradato, degradante. In questo caso - come in tutti i ... Leggi su huffingtonpost

