Avete mai visto la mamma di Carla Bruni? Ha 90 anni ed è un’attrice famosa [FOTO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) Carla Bruni è un’ex modella, attrice, cantautrice ed ex Première Dame di Francia. Cresciuta in Francia dall’età di 8 anni, comincia la carriera come modella tra il 1987 e il 1997. Diventa una delle top model più pagate al mondo, sfilando per i marchi più importanti. Carla è figlia d’arte: sua mamma infatti è Marisa Borini, pianista e attrice. Chi è Marisa Borini, la mamma di Carla Bruni FOTO Pianista e attrice, Marisa Borini è la madre di Valeria Bruni Tedeschi e Carla Bruni; la prima, nata nel 1964, oggi attrice e regista affermata. E poi c’è Carla, modella ... Leggi su velvetgossip

Covid, il direttore generale dell'ospedale di Napoli: "Non venite al Cotugno se non avete sintomi"

”Penso che terminata la fase dei rientri dalle vacanze torneremo a una fase di ordinarietà in Campania per quanto riguarda i contagi. Questa settimana e la prossima sono pertanto cruciali per capire l ...

Sars-Cov2-COVID: Lo Studio Italiano su Vo’,il più importante in Europa

Inserito il 02 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il 21 febbraio di quest'anno un anziano residente a Vo’, un ridente paese dei Colli Euganei a 25 km da Padova, mori di polmonite. L'u ...

