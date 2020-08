Aversa. Figlio positivo al Covid-19, il padre viola la quarantena e riapre il negozio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Aversa. Nonostante il Figlio fosse positivo al Covid, lui a casa non voleva starci. E anziché rispettare l’isolamento domiciliare, proprio come suo Figlio e il resto della sua famiglia, ha violato la quarantena ed ha riaperto il suo negozio che era rimasto chiuso temporaneamente. Peccato che la polizia municipale di Aversa lo abbia beccato e … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

cronacacaserta : Tenta di investire la compagna ed il figlio, ferisce un poliziotto: arrestato 35enne -

Aversa (Caserta) – “Vivo ad Aversa da decenni; mai mi sarei aspettata tanta ignoranza, violenza ed aggressività da parte degli aversani (non tutti, va). Sono allibita e nauseata”. Inizia così il comme ...

Orta di Atella, tenta di investire moglie e figlio, poi investe un poliziotto: arrestato

Un uomo di 35 anni – T.A. le sue iniziali – è stato arrestato dagli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Aversa e da quelli della Sezione Volanti del locale commissariato, ad Orta di Ate ...

