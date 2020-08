Aversa, contagi in crescita in città: ci sono nuovi positivi, sfiorati i 50 casi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Aversa. Crescono sempre di più i contagi nella città normanna. A distanza di 24 ore, si registrano 4 nuovi positivi. Lo ha annunciato il sindaco del Comune del Casertano, Alfonso Golia, attraverso un post su Facebook. Aversa, contagi in crescita in città: ci sono nuovi positivi, sfiorati i 50 casi Si tratta di persone che, … L'articolo Aversa, contagi in crescita in città: ci sono nuovi positivi, sfiorati i 50 casi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

