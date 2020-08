Aurora Ramazzotti, il dramma torna a galla: “Dal 2011 ne pago ancora i conti” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Aurora Ramazzotti è la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Ha seguito le orme della madre e fa parte del mondo dello spettacolo. Il suo esordio risale al 2015 quando venne chiamata per presentare la fascia pomeridiana di “X-Factor” su Sky. Di recente è tornato a galla un dramma che ha vissuto quando aveva 15 anni. Il tutto è nato dalla polemica attorno allo scatto pubblicato da un noto giornale della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, in costume da bagno per fare un parallelismo sulla somiglianza fisica con la madre. Si è scatenata una bufera mediatica che ha portato anche Selvaggia Lucarelli a dire la sua. Ha messo in risalto un episodio simile avvenuto nel 2011. ... Leggi su velvetgossip

stanzaselvaggia : Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiató. E la lista sarebbe lunga. - msscumberbatch : RT @LaGio___: Aurora Ramazzotti ha risposto al tweet sconclusionato di Selvaggia Lucarelli - RickTheBadass : RT @LaGio___: Aurora Ramazzotti ha risposto al tweet sconclusionato di Selvaggia Lucarelli - yourefiery : RT @LaGio___: Aurora Ramazzotti ha risposto al tweet sconclusionato di Selvaggia Lucarelli - regpphalange : RT @LaGio___: Aurora Ramazzotti ha risposto al tweet sconclusionato di Selvaggia Lucarelli -