ATP Cincinnati – Medvedev, 6-1 e poi harakiri: Bautista Agut vince in rimonta al terzo set (Di mercoledì 26 agosto 2020) Daniil Medvedev abbandona il Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista russo, numero 5 al mondo e 3ª forza del seeding del torneo americano, è stato sconfitto in rimonta da Roberto Bautista Agut. Avanti 6-1 in scioltezza al primo set, Medvedev ha perso i due periodi di gioco successivi con il punteggio di 4-6 / 3-6, arrendendosi alla rimonta dello spagnolo che ha staccato il pass per la semifinale del torneo statunitense.L'articolo ATP Cincinnati – Medvedev, 6-1 e poi harakiri: Bautista Agut vince in rimonta al terzo set SPORTFAIR. Leggi su sportfair

